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Главный тренер «Сельты»: Нас ждут тяжелые матчи с «Краснодаром»

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от встреч с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы.

-  «Краснодар» вышел в плей-офф из непростой группы. Нас ждут тяжелые матчи.

У них очень хорошие игроки. Эта команда уже прошла «Фенербахче», но в первую очередь мы думаем о том, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол.

Да, я хотел бы, чтобы ответный матч прошел в Испании, но у нас хорошая статистика и в гостевых встречах. Мы одинаково опасны как дома, так и на выезде, – заявил Бериццо.

Напомним, первая встреча пройдет 9 марта в Виго, ответная — 16 марта в Краснодаре.

«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

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