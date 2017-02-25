Главный тренер «Сельты»: Нас ждут тяжелые матчи с «Краснодаром»
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от встреч с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы.
- «Краснодар» вышел в плей-офф из непростой группы. Нас ждут тяжелые матчи.
У них очень хорошие игроки. Эта команда уже прошла «Фенербахче», но в первую очередь мы думаем о том, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол.
Да, я хотел бы, чтобы ответный матч прошел в Испании, но у нас хорошая статистика и в гостевых встречах. Мы одинаково опасны как дома, так и на выезде, – заявил Бериццо.
Напомним, первая встреча пройдет 9 марта в Виго, ответная — 16 марта в Краснодаре.
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