Гоночные машины приняли участие в церемонии открытия III Всемирных военных игр

В пятницу, 24 февраля, в Сочи состоялась церемония открытия III Всемирных военных игр.

Эстафета огня впервые проводится на зимних Всемирных военных играх и состоит из четырех этапов. На третьем этапе 23 февраля в День защитника Отечества в Москве состоялось объединение огней, которые были зажжены в военных округах России. На последнем этапе эстафета огня прошла в городе проведения Всемирных военных игр – в Сочи.

Сегодня 20 факелоносцев пронесли огонь через Олимпийский парк, по трассе «Формула-1» на «Сочи-Автодроме» , после чего лампада с огнем появилась в «Ледяном кубе» на церемонии открытия. Символично, что обозначенный маршрут составил ровно 2017 метров.

В момент появления огня на «Сочи-Автодроме» факелоносцы получили сопровождение гоночных машин Mitjet. За время прохождения факелоносцами участка на гоночной трассе опытные пилоты преодолели привычный трековый круг, после чего проводили лампаду с огнем в направлении «Ледяного куба», где завершилась церемония открытия Всемирных военных игр.

«Для нас является большой честью тот факт, что мы выступаем в роли гонки поддержки Всемирных военных игр, - говорит владелец российской гоночной серии Mitjet Сергей Егоров. – Самые опытные пилоты нашей серии сопроводят факелоносцев на гоночной трассе, которая является одним из символов современного Сочи. Уверен, что высокая организация, сопровождающая подготовку к Всемирным военным играм, в очередной раз убедит всех в российском гостеприимстве!»