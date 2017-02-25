Букмекеры считают СКА явным фаворитом Кубка Гагарина
Букмекерские конторы после двух первых матчей плей-офф КХЛ отдают преимущество СКА в борьбе за Кубок Гагарина.
Коэффициент на то, что питерские армейцы завоюют главный трофей лиги, составляет 1,89.
Триумф магнитогорского «Металлурга» идет за 4,00.
На третье место букмекеры поставили ЦСКА - его шансы прийти к финишу первым букмекеры оценили коэффициентом 4,75.
Напомним, все три клуба ведут в своих сериях со счетом 2:0.
Наименее, с точки зрения экспертов, вероятно, что Кубок Гагарина возьмет «Витязь». На этот исход предлагается фантастический коэффициент 999,00.
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