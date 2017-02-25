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Российские бойцы завоевали «золото» в общекомандном зачете первенства мира по ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские бойцы добыли общекомандное «золото» на первенстве мира по ММА-2017 среди юношей 16-17 лет. Наибольшее число высших наград, 6 из 9 возможных, досталось российским спортсменам. Медали высшей пробы в копилку нашей команды положили: Руслан Сатиев (до 52 кг), Имран Сатиев (до 57 кг), Джамалудин Алиев (до 61,2 кг), Абас Юсупов (65,8 кг), Магомедрасул Хахулмагомедов (70,3 кг), Игорь Глазков (до 93 кг). Серебряными призерами стали: Загирхан Ибрагимов (до 48 кг), Алексей Трофимов (до 77,1 кг), Илья Иващенко (до 84 кг). 

«Серебро» в общекомандном зачете досталось команде Украины, «бронза» - сборной Казахстана. 

«Очень важно, что первенство мира впервые прошло именно в России. Я рад, что его принял город с такой богатой историей, как Ярославль. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в самих соревнованиях и в их организации, - все прошло на высоком уровне,» - отметил Президент Союза ММА России Федор Емельяненко. 

«В прошлом году российский бойцы задали самую высокую планку, завоевав максимальное число наград на чемпионатах Европы и мира. Мы будем поддерживать нашу юношескую сборную, чтобы высокий результат сохранился и в будущем. Мы проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского ММА с целью подготовки резерва для взрослой сборной. Сами правила значительно отличаются от взрослых, позволяют проводить юношеские чемпионаты разных уровней. Теперь ребята могут заниматься смешанными боевыми единоборствами с 10 лет, а с 12 лет участвовать в соревнованиях», - добавил Федор Емельяненко. 

Технические результаты первенства: 
до 48 кг: 1 место: Ерулан Кабдулов (Казахстан), 2 место: Загирхан Ибрагимов (Россия), 3 место: Денис Коваленко (Украина);
до 52 кг: 1 место: Руслан Сатиев (Россия), 2 место: Роман Сиркин (Украина), 3 место: Берикхан Мадениетов (Казахстан), Давид Кочарян (Армения);
до 57 кг: 1 место: Имран Сатиев (Россия), 2 место: Симон Брукнар (Чехия), 3 место: Марат Барсегян (Армения), 3 место: Денис Немчинов (Украина);
до 61,2 кг: 1 место: Джамалудин Алиев (Россия), 2 место: Никита Богданчик (Украина), 3 место: Худобахш Каюмов (Таджикистан), Алберген Аманкос (Казахстан);
до 65,8 кг: 1 место: Абас Юсупов (Россия), 2 место: Артем Афанасенко (Украина), 3 место: Мееримбек Болотбеков (Киргизия), Якуб Тихота (Чехия);
до 70,3 кг: 1 место: Магомедрасул Хахулмагомедов (Россия), 2 место: Ибрагим Нурбек Уулу (Киргизия), 3 место: Николай Плазинский (Украина), Никита Лешковичс (Латвия);
до 77,1 кг: 1 место: Нурулло Алиев (Таджикистан), 2 место: Алексей Трофимов (Россия), 3 место: Ян Файк (Чехия), Мунтяну Давид (Украина);
до 84,0 кг: 1 место: Виктор Сафронюк (Украина), 2 место: Илья Иващенко (Россия), 3 место: Стамидис Николас (Чехия) Мукашев Самат (Казахстан);
до 93,0 кг: 1 место: Игорь Глазков (Россия), 2 место: Денис Сидоренко (Украина), 3 место: Еркинбек Коссаев (Казахстан).

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