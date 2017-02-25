Георгий Тигиев: Хочу доказать, что «Спартак» выбрал меня не зря. Хотел бы играть как Марсело

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих целях в новой команде.

- Я очень рад быть здесь. Буду тренироваться, доказывать, что «Спартак» не зря меня выбрал. Хочу принести как можно больше пользы, чтобы команда стала чемпионом.



Насчет других предложений ничего не знаю. Но когда агент сказал, что есть вариант со «Спартаком», сразу согласился. С Александром Селиховым общался, он говорил, что коллектив хороший. Знаком с Ещенко, с Песьяковым. Дениса Давыдова знаю, Попова с «Кубани» еще.



Со «Спартаком» всегда тяжело игры давались, они хорошо владеют мячом. Нам всегда приходилось играть вторым номером.



Моя позиция — крайний защитник. Нравится игра бразильца Марсело из «Реала». Хотелось бы быть похожим на него, - рассказал Тигиев.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на пять очков.

Георгий Тигиев стал игроком красно-белых в зимнее трансферное окно.

