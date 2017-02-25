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Илья Геркус: Лоськов может провести за «Локомотив» несколько матчей

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что Дмитрий Лоськов может провести несколько матчей в составе «Локомотива» в чемпионате России.

Напомним, летом 2016 года 43-летний Лоськов вошел в тренерский штаб железнодорожников. Накануне было объявлено, что красно-зеленые заявили его в качестве игрока.

«Пока мы не можем сказать конкретно, в каком из матчей чемпионата России на поле выйдет Дмитрий Лоськов. Это может быть как один матч, так и несколько, все будет зависеть от решения главного тренера. Естественно, мы бы хотели, чтобы Дмитрий вышел на поле в одном из домашних матчей, чтобы его увидели наши болельщики. Я наблюдал за тренировками Лоськова на сборах и могу сказать, что с каждым днем он прибавлял», - цитирует Геркуса ТАСС.

Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (321) и голов (99) в национальных первенствах. В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России и трижды - Кубок страны.



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