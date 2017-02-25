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Павел Колобков: Оценка WADA по докладу Макларена исчерпывающая и в комментариях не нуждается

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера по докладу Ричарда Макларена.

- Данная оценка WADA по докладу исчерпывающая и в комментариях с нашей стороны не нуждается. Могу только сказать, что мы продолжаем последовательную работу по восстановлению соответствия кодексу WADA российского антидопингового агентства.

Наши федерации по видам работают с международными федерациями. Мы абсолютно открыты, готовы к сотрудничеству, и, надеюсь, данные выводы станут еще одним шагом в нужном направлении, - заявил Колобков.

WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада Макларена

Напомним, после презентации второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить в текущем  сезоне этап Кубка мира в Тюмени.

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