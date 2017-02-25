Энвер Лисин: Во втором матче с «Ак Барсом» все решили детали

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 0-2 в серии) во второй встрече серии плей-офф КХЛ.

«Подошли к матчу с боевым настроением. Настраивались запредельно и понимали, что легко не будет ни нам, ни им. Конечно, хотели увезти отсюда победу. Сегодня все решили детали, наверное, Казани и больше повезло. Будем стараться переламывать серию дома, сделаем все возможное.

«Ак Барс» здорово сыграл в первом периоде - болельщики гнали их в атаку. Задача была - выстоять в первые минуты, не дать им забить и завладеть преимуществом. В целом, думаю, мы сдержали их стартовый натиск. В третьем периоде нам надо было отыгрываться, сравнивать счет. План и был таким - забить шайбу и вернуться в игру. Прошлый матч показал, что шайба может залететь и за сотые доли секунды, поэтому бились, цеплялись до самой сирены. Считаю, в этом матче все решила реализация голевых моментов. Мы не реализовали свои броски, а Казань использовала моменты - отсюда и такой результат, - приводит слова игрока «Спорт Бизнес Online».

Третья игра пройдет в Уфе в воскресенье.