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Энвер Лисин: Во втором матче с «Ак Барсом» все решили детали

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 0-2 в серии) во второй встрече серии плей-офф КХЛ.

«Подошли к матчу с боевым настроением. Настраивались запредельно и понимали, что легко не будет ни нам, ни им. Конечно, хотели увезти отсюда победу. Сегодня все решили детали, наверное, Казани и больше повезло. Будем стараться переламывать серию дома, сделаем все возможное.

«Ак Барс» здорово сыграл в первом периоде - болельщики гнали их в атаку. Задача была - выстоять в первые минуты, не дать им забить и завладеть преимуществом. В целом, думаю, мы сдержали их стартовый натиск. В третьем периоде нам надо было отыгрываться, сравнивать счет. План и был таким - забить шайбу и вернуться в игру. Прошлый матч показал, что шайба может залететь и за сотые доли секунды, поэтому бились, цеплялись до самой сирены. Считаю, в этом матче все решила реализация голевых моментов. Мы не реализовали свои броски, а Казань использовала моменты - отсюда и такой результат, - приводит слова игрока «Спорт Бизнес Online».

Третья игра пройдет в Уфе в воскресенье.

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Малыхин (Варнаков, Батыршин), 15:16 (1:0 - бол.). Глухов (Ткачёв), 41:07 (2:0). Лисин 51:57 (2:1).

Место и дата

24 февраля 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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