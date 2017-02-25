Наталья Антюх: В спортивной жизни я выполнила все свои планы

Чемпионка Олимпийских игр-2012 по легкой атлетики Наталья Антюх прокомментировала свое решение завершить спортивную карьеру.

- Всегда грустно заканчивать с тем, чем ты занимался всю свою жизнь, а с другой стороны, радостно, что начинается другой виток жизни. Думаю, вне спорта тоже будет много побед. А в спортивной жизни я выполнила все свои планы на 100 процентов, - передает слова Антюх корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

25 февраля легкоатлетка посетила в Петербурге Зимний стадион, где проходил Кубок СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга». На турнире была организована церемония проводов Антюх из спорта, также петербурженка наградила призеров первого дня соревнований.

Напомним, 4 февраля 35-летняя спортсменка заявила, что больше не будет выступать на соревнованиях.

Петербурженка - чемпионка Олимпийских игр-2012 в беге на 400 метров с барьерами. Ранее легкоатлетка вернула МОК серебряную медаль с лондонской Олимпиады, которую она завоевала в эстафете 4 по 400 метров. Женскую сборную России лишили второго места из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

Также Антюх - двукратная чемпионка мира (2005, 2013) и трехкратная чемпионка Европы.