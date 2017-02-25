Букмекеры отдают небольшое преимущество «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф с «Динамо»
Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу первого раунда Кубка Гагарина между «Торпедо» и московским «Динамо».
Победа нижегородцев в основное время оценивается коэффициентом 2,40, тогда как виктория москвичей идет за 2,78.
За ничью букмекеры предлагают 3,65.
Игра в Нижнем Новгороде начнется сегодня в 17:00 мск.
Напомним, бело-голубые ведут в серии со счетом 2:0.
Матч
Место и дата
25 февраля 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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