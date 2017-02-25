Букмекеры отдают небольшое преимущество «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф с «Динамо»

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 0-2 в серии) во второй встрече серии плей-офф КХЛ.

Энвер Лисин: Во втором матче с «Ак Барсом» все решили детали

Энвер Лисин: Во втором матче с «Ак Барсом» все решили детали Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 0-2 в серии) во второй встрече серии плей-офф КХЛ.

Вы будете смеяться, но хоккейный клуб «Салават Юлаев» снова попал под информационный удар.

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото) Вы будете смеяться, но хоккейный клуб «Салават Юлаев» снова попал под информационный удар.

Букмекерские конторы после двух первых матчей плей-офф КХЛ отдают СКА преимущество в борьбе за Кубок Гагарина.

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Превью матчей 25 февраля Сегодня в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина пройдут третьи матчи в Западной конференции.

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Впервые в истории ВХЛ один из фаворитов плей-офф – команда из структуры клуба КХЛ.

СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезон

СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезон Впервые в истории ВХЛ один из фаворитов плей-офф – команда из структуры клуба КХЛ.

ЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-офф Обозреватель «Советского спорта» подводит промежуточные итоги в продолжающейся борьбе первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.