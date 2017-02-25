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Тони Фергюсон: Хабиб, ты - бычара, а я - матадор. Забью тебя досрочно

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон повздорили во время телефонной конференции.

- Я сломаю твою волю. У меня за плечами 20 лет борьбы. У этого парня нет ни шанса против моей борьбы. Мои навыки гораздо совершеннее.

Иди к черту, Хабиб. Ты - бычара, а я - матадор, и я прикончу тебя. За тобой 1,9 миллиона фолловеров, которые будут расстроены, когда я забью тебя досрочно. Он говорит, что сломает мою руку. Давай, ломай. У меня есть другие части тела, которыми могу наносить удары. Твой набитый «рекорд» ничего не стоит, - заявил Фергюсон.

- Мне не нужны были деньги, я пытался добиться этого боя и организовал его я, а вовсе не Дэйна Уайт. Мне предлагали другие бои, но я отказывался и требовал боя с тобой, а ты пытался избежать поединка, запросив больше денег. Ты просил больше денег потому, что понимаешь, что это твой последний бой. 4 марта я сломаю тебе карьеру и лицо. Знаешь, почему ты нервничаешь? Потому что я говорю правду. Я добился боя с тобой, а ты пытался сбежать, - ответил Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта. На кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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