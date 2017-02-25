Дмитрий Свищев: Здравый ум начал брать верх над бредом из доклада Макларена

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев считает, что признание Всемирным антидопинговым агентством (WADA) недостаточности доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена является началом движения в сторону реабилитации отечественного спорта.

Напомним, ранее генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер выступил с открытом письмом, в котором указал, что WADA признало, что в докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой Маклареном, недостаточно фактов, доказывающих вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

«Хорошо, что нас услышали, и здравый ум начал брать верх над бредом и абсурдом из доклада Макларена. Уже осуществляется допуск наших спортсменов, это носит единичный характер, но это все равно позитивно, - цитирует Свищева ТАСС. - Началось движение в сторону реабилитации российского спорта, уверен, это позитивно скажется на всех наших спортсменах. Конечно, без полноценного участия российской команды мировой спортмногое теряет. Нельзя прыгать от радости и хлопать в ладоши, ведь восстановление в правах - это не быстрый процесс, может пройти месяц, а могут пройти и годы, но самое главное, что лед тронулся».