Место проведения матча «Урал» - «Амкар» будет определено в понедельник

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что место проведения матча 18-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» будет определено 27 февраля.

Напомним, ранее РФС принял решение перенести матч 1/4 финала Кубка страны между «Уралом» и «Краснодаром», который запланирован на 28 февраля, в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе в Екатеринбурге.

«Место проведения матча будет определено в ближайший понедельник», - сказал Куликов.

Игра между «Уралом» и «Амкаром» состоится 5 марта.