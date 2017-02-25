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Место проведения матча «Урал» - «Амкар» будет определено в понедельник

Источник:  ТАССКомментарии

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что место проведения матча 18-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» будет определено 27 февраля.

Напомним, ранее РФС принял решение перенести матч 1/4 финала Кубка страны между «Уралом» и «Краснодаром», который запланирован на 28 февраля, в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе в Екатеринбурге.

«Место проведения матча будет определено в ближайший понедельник», - сказал Куликов.

Игра между «Уралом» и «Амкаром» состоится 5 марта.



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