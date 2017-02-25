Марит Бьорген выиграла скиатлон на чемпионате мира, Чекалева - 7-я
Норвежская лыжница Марит Бьорген стала победительницей скиатлона на чемпионате мира, который проходит в финском Лахти.
Для 36-летний Бьорген это уже 15-я золотая медаль мировых первенств в карьере.
Лучший из россиянок сегодня стала Юлия Чекалева (7-е место).
Чемпионат мира
Лахти, Финляндия
Женщины
Скиатлон, 15 км
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 37.57,5
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание 4,8
3. Шарлотте Калла (Швеция) – 32,0
4. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.05,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.05,1
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.05,4
7. Юлия Чекалева (Россия) – 1.05,7.
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