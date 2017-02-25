Марит Бьорген выиграла скиатлон на чемпионате мира, Чекалева - 7-я

читайте также

Устюгов, Ретивых, Крюков и Чекалева вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Лахти Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила состав сборной России на чемпионат мира в Лахти.

Норвежцы Сундбю и Бьорген выиграли лыжные гонки классическим стилем на Кубке мира На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя (Эстония) состоялись гонки классическим стилем. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

Бьорген и Иверсен стали победителями на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) состоялись гонки на 15 километров классически стилем у женщин и на 30 – у мужчин. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

Бьорген победила в гонке на 10 км на Кубке мира по лыжным гонкам, Соболева – 21-я На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрикхамне (Швеция) состоялась гонка на 10 километров у женщин свободным стилем. Победу одержала норвежская лыжница Марит Бьорген.

Юлия Чекалева: В середине горы стало тяжелее всего Российская лыжница Юлия Чекалева оценила свое выступление на многодневной гонке «Тур де Ски», по итогам которой она заняла десятое место.

Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-энд Обзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».

Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятая В Валь-ди-Фьемме (Италия) проходит заключительный этап «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке преследования у мужчин одержала норвежка Хайди Венг.

Чекалева – шестая в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии На этапе Кубка мира в итальянском местечке Валь-ди-Фьемме прошла женская лыжная гонка с общего старта классическим стилем.

Шведка Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Чекалева – восьмая Шведка Стина Нильссон стала победительницей гонки преследования на многодневной гонке «Тур де Ски».

Юлия Чекалева: Вся гонка прошла очень быстро и в суете Российская лыжница Юлия Чекалева поделилась впечатлениями от участие в скиатлоне в рамках традиционной многодневки «Тур де Ски».

Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски» Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в командном спринте Стина Нильссон стала победителем скиатлона на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-я На втором этапе «Тур де Ски» состоялся женский масс-старт на дистанции 5 км классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.

Норвежка Венг выиграла гонку на 10 км на Кубке мира, Седова – 11-я На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 10 километров у женщин свободным стилем победила норвежка Хайди Венг.

Норвежка Остберг выиграла гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе, россиянка Чекалева – пятая В швейцарском Давосе сегодня стартовал третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева - шестая Норвежская лыжница Хайди Венг одержала победу в гонке преследования классическим ходом на 10 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в Руке Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в Финляндии Российский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.

У Юлии Чекалевой родился сын Об этом сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Бьорген пропустит следующий сезон Норвежская лыжница Марит Бьорген сообщила, что не примет участия в следующем сезоне.