«Локомотив» намерен продлить контракты с Михаликом и Майконом

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитнком Тарасом Михаликом и нападающим Маркесом Майконом.

Контракты обоих игроков истекают 30 июня 2017 года.

«Будут ли продлены контракты с Маркесом Майконом и Тарасом Михаликом? Мы делаем определенные шаги в этом направлении. Работа ведется, все зависит не только от «Локомотива», а от обеих заинтересованных сторон», - цитирует Геркуса ТАСС.

Майкон, защищающий цвета железнодорожников с 2010 года, провел в составе «Локомотива» 145 игр и забил 22 мяча.

Михалик пополнил состав красно-зеленых в 2013 году. Украинский полузащитник имеет в своем активе 64 матча и один забитый мяч.







