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Александр Кержаков: Мне всегда очень нравилась должность спортивного директора

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, на какой должности хотел бы работать после завершения спортивной карьеры.

- Мне всегда очень нравилась должность спортивного директора. Я понимаю весь процесс, мне интересно наблюдать за игроками, за развитием академии, выстраивать систему взаимоотношений между руководством, игроками и другими структурами. Очень много нюансов, которые мне очень интересны.

В свое время я общался с Мончи, это один из сильнейших спортивных директоров, его работа мне очень импонирует. Это человек, который является примером настоящего спортивного директора. Он очень хорошо выстроил селекционный отдел, очень хорошо видит игроков. Мончи всегда знает, кого брать, с ним советуется тренер, - приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, Рамон Родригес Мончи с 2000 года занимает пост спортивного директора «Севильи». Кержаков выступал за испанскую команду в 2007 году и вместе с ней стал обладателем Кубка УЕФА. В Примере нападающий провел 26 матчей и забил восемь голов.

С 2010 года Кержаков играет в «Зените», а с января по май 2016-го нападающий находился в аренде у «Цюриха». После возвращения из Швейцарии форвард заключил с «Зенитом» однолетний контракт. В сезоне 2016/2017 34-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. 

«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги Кержакова

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