Варди и Шмейхель просили руководство «Лестера» уволить Раньери

Четыре ведущих игрока «Лестера» инициировали отставку главного тренера команды Клаудио Раньери, сообщает The Sun.

Вратарь Каспер Шмейхель, защитник и капитан Уэс Морган, хавбек Марк Олбрайтон и нападающий Джейми Варди после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Севильи» (1:2) провели встречу с владельцем клуба Вичаем Шриваддханапрабха, на которой выразили озабоченность атмосферой в команде и выразили недоверие Раньери.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.

Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

В среду действующие чемпионы Англии проиграли в гостях «Севилье» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



