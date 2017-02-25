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«Торонто» готовится к дню святого Патрика

Источник:  ХК «Торонто Мэйпл Ливз»Комментарии

Использованием ретро-формы сегодня никого не удивишь. Те, кто ни разу не играл в ретро-форме, сегодня кажутся уже не соответствующими главенствующим трендам. «Торонто Мэйпл Лифс» решило провести матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 18 марта, в специальной ретро-форме зелёного цвета.

Матч приурочен ко Дню святого Патрика, который будет праздноваться днем ранее.

В 1919 году команда НХЛ, базирующаяся в Торонто, стала называться «Сент Патс» после смены владельца, и просуществовала до 1927 года, завоевав за этот период один Кубок Стэнли. В 2017 году «кленовые листья» празднуют 100-летний юбилей.


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