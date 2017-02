«Торонто» готовится к дню святого Патрика

Использованием ретро-формы сегодня никого не удивишь. Те, кто ни разу не играл в ретро-форме, сегодня кажутся уже не соответствующими главенствующим трендам. «Торонто Мэйпл Лифс» решило провести матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 18 марта, в специальной ретро-форме зелёного цвета.

Матч приурочен ко Дню святого Патрика, который будет праздноваться днем ранее.

В 1919 году команда НХЛ, базирующаяся в Торонто, стала называться «Сент Патс» после смены владельца, и просуществовала до 1927 года, завоевав за этот период один Кубок Стэнли. В 2017 году «кленовые листья» празднуют 100-летний юбилей.

An Era Honoured: On March 18, the Leafs will wear St. Pats sweaters inspired by the teams of 1919-1927. https://t.co/Ei6HAoISi3 #TMLtalk pic.twitter.com/j2EtO9RpKb