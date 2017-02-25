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Миранчук тренируется по индивидуальной программе

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук на сегодняшней тренировке команды занимается индивидуально.

Причина пока неизвестна, но игрок ограничился только небольшой беговой работой вокруг поля.

Также на занятии отсутствует Фарфан. Нападающий получил повреждение в последнем товарищеском матче. Поэтому ему пока полностью запрещены нагрузки.

Дмитрий Лоськов, который недавно подписал с «Локо» и контракт игрока, на тренировке исполнял исключительно тренерские обязанности. 

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