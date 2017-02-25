«Зенит» одержал победу над «Енисеем» и вышел на второе место в Единой лиге ВТБ

Петербургский «Зенит» дома обыграл красноярский «Енисей» со счетом 94:78 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 16 очков. У гостей по 15 очков заработали центровой Фрэнк Элегар и форвард Сулейман Браймох. Защитник «Зенита» Стефан Маркович отметился 17 результативными передачами при семи набранных очках.

Подопечные Василия Карасева одержали 15-ю победу в 18 играх регулярного чемпионата. Петербуржцы обошли в турнирной таблице «Химки» и вышли на второе место. «Енисей», потерпевший десятое поражение в 18 матчах, опустился на седьмую позицию.

Следующие матчи в Единой лиге ВТБ команды проведут 12 марта. «Енисей» встретится на выезде с «Нижним Новгородом», а «Зенит» сыграет в Казани против УНИКСа.

28 февраля петербургская команда проведет в Краснодаре первую игру против «Локомотива-Кубани» в рамках 1/4 финала Кубка Европы.