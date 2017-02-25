Энтони Джошуа: Думаю, что я смогу нокаутировать Кличко. Это произойдет внезапно

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа уверен в своих силах в преддверии поединка с Владимиром Кличко.

- Я думаю, что смогу нокаутировать Кличко. Такое чувство, будто это произойдет неожиданно. Может, это будет какой-то контрудар, который завершит бой. Не думаю, что это случится быстро, так как он очень опытный соперник, и в него сложно попасть. Но полагаю, что я найду возможность, как это сделать, - заявил Джошуа.

Напомним, поединок Кличко - Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF.



