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Сергей «Kefir» Никифоров: Топ-8 будет удовлетворительным результатом, но хотелось бы сыграть в полуфинале

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Киберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров в интервью порталу «Чемпионат» поделился мнением об организации «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», а также оценил свои шансы на турнире.

«Открытие, освещение мероприятия находится на очень хорошем уровне, это поразило даже немного. На европейском уровне. Одно дело, когда тебя тысячи людей смотрят в онлайне, ты их не видишь, и совсем другое дело, когда это происходит вживую. Когда за меня болеют и переживают, это дополнительная мотивация.

Топ-8 будет удовлетворительным результатом, но хотелось бы сыграть в полуфинале. Группа B выглядит серьёзнее группы A, в которой я нахожусь. При выходе из группы я, скорее всего, попаду на сильного соперника».

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходит с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимают участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.

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