Артем Михеев: Последнее место - в этом мало приятного

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Артем Михеев подвел итоги выступления команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Чемпионат для вашей команды закончен - «Металлург» не попал в плей-офф. Как оцените итоги регулярки?

- Последнее место - в этом мало приятного. Всегда можно лучше, тем более, когда у нас такой плохой результат.



- «Металлург» потерпел 46 поражений. Постоянные неудачи давили на команду психологически?

- После стольких поражений, конечно, сложно настраиваться, собираться. Но мы старались. Старались заставлять себя откидывать негатив, потому что он лишь мешает. Мы выходили биться в каждом матче.



- Чего не хватало «Кузне», чтобы добиваться побед?

- Даже не знаю. Может быть, дисциплины, мастерства. Был период, когда мы выиграли несколько матчей подряд. Потом случилась пауза… Возможно, в ней мы что-то растеряли.

