Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Челси- : -Суонси
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Буде-Глимт- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Михеев: Последнее место - в этом мало приятного

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Артем Михеев подвел итоги выступления команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Чемпионат для вашей команды закончен - «Металлург» не попал в плей-офф. Как оцените итоги регулярки?
- Последнее место - в этом мало приятного. Всегда можно лучше, тем более, когда у нас такой плохой результат.

- «Металлург» потерпел 46 поражений. Постоянные неудачи давили на команду психологически?
- После стольких поражений, конечно, сложно настраиваться, собираться. Но мы старались. Старались заставлять себя откидывать негатив, потому что он лишь мешает. Мы выходили биться в каждом матче.

- Чего не хватало «Кузне», чтобы добиваться побед?
- Даже не знаю. Может быть, дисциплины, мастерства. Был период, когда мы выиграли несколько матчей подряд. Потом случилась пауза… Возможно, в ней мы что-то растеряли.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры отдают небольшое преимущество «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф с «Динамо»Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу первого раунда Кубка Гагарина между «Торпедо» и московским «Динамо».Энвер Лисин: Во втором матче с «Ак Барсом» все решили деталиНападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 0-2 в серии) во второй встрече серии плей-офф КХЛ.«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)Вы будете смеяться, но хоккейный клуб «Салават Юлаев» снова попал под информационный удар.Букмекеры считают СКА явным фаворитом Кубка ГагаринаБукмекерские конторы после двух первых матчей плей-офф КХЛ отдают СКА преимущество в борьбе за Кубок Гагарина.Как Курри защитил своего капитанаКак Курри защитил своего капитанаПревью матчей 25 февраля Сегодня в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина пройдут третьи матчи в Западной конференции.СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезонСКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезонВпервые в истории ВХЛ один из фаворитов плей-офф – команда из структуры клуба КХЛ.ЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-оффЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-оффОбозреватель «Советского спорта» подводит промежуточные итоги в продолжающейся борьбе первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяСКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяВратарь «Витязя» Харри Сятери неудачно сыграл первые матчи против СКА, но от этого только больше шансов, что он создаст армейцам проблемы.«Витязь» - СКА. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В третьем матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Витязь» сыграет со СКА.Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Востоке» (видео)Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Востоке» (видео)Самые красивые шайбы, заброшенные во вторых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала. «Магнитка» обыграла «Куньлунь», «Трактор» выиграл у «Барыса» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты вторых матчей 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.Игорь Захаркин: Мы проиграли выездную серию, к сожалениюГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Ак Барса».Зинэтула Билялетдинов: Команды бьются, серия продолжаетсяГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».«Команду Захаркина снова убили? Конечно, нет!» Все о победе «Ак Барса» (видео)«Команду Захаркина снова убили? Конечно, нет!» Все о победе «Ак Барса» (видео)В зеленом дерби «Салават Юлаев» опять проиграл «Ак Барсу» с тем же счетом – 1:2.«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел 2-0 в серииМатч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».«Мы – люди адекватные». Рекордно короткая пресс-конференция из Магнитогорска«Мы – люди адекватные». Рекордно короткая пресс-конференция из МагнитогорскаИлья Воробьев, в своей уже ставшей фирменной манере, был крайне сдержан на послематчевой пресс-конференции.Анвар Гатиятулин: «Трактору» удалось сыграть строго и дисциплинированно в оборонеГлавный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».Эдуард Занковец: При таком количестве удалений сложно рассчитывать на успехГлавный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора».Вот почему засчитали гол «Ак Барса». Комментарий главного арбитра (видео)Вот почему засчитали гол «Ак Барса». Комментарий главного арбитра (видео)Обозреватель «Советского спорта» разбирается, почему засчитали шайбу Федора Малыхина в ворота «Салавата Юлаева».Юнас Анелев: Чувствовалось, что «Адмирал» немножечко подусталЗащитник «Авангарда» Юнас Анелев прокомментировал победу команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».
Главные новости
Футбол
Агент Миранчука: Слова президента «Локомотива», что трансфер Алексея в «Рубин» сорвался из-за агентов - вранье
Футбол
Раньери получит от «Лестера» 3,5 млн фунтов в качестве компенсации за разрыв контракта
Футбол
Ари: Мог уехать в Китай, но выбрал «Локомотив»
Лыжный спорт
Российской лыжнице Медведевой, получившей рассечение во время гонки на ЧМ, наложили швы
Футбол
Моуринью уговаривает Неймара перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Сергей Овчинников: ЦСКА должен попытаться выгрызть три очка у «Зенита»
Бокс
Энтони Джошуа: Думаю, что я смогу нокаутировать Кличко. Это произойдет внезапно
Футбол
Варди и Шмейхель просили руководство «Лестера» уволить Раньери
Футбол
«Локомотив» намерен продлить контракты с Михаликом и Майконом
Лыжный спорт
Марит Бьорген выиграла скиатлон на чемпионате мира, Чекалева - 7-я
все новости
Металлург Нк
Металлург Нккалендарьстатистика
Артём Михеев
Артём Михееввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости