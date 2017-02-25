Сергей Овчинников: ЦСКА должен попытаться выгрызть три очка у «Зенита»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России.

Матч пройдет 4 марта в Москве.

Напомним, питерцы с 35 очками занимают второе место, красно-синие с 32 баллами - третьи.

- У ПФК ЦСКА из года в год одна и та же задача - побеждать в любом матче чемпионата и занимать самые высокие места, - сказал Овчинников. - Это философия клуба, которая тесно связана с его великой историей. Мы должны выйти на этот матч по-спортивному злыми, целеустремленными, попытаться выгрызть эти три очка. Ну а потом уже думать о тех двенадцати турах, которые остаются после «Зенита». Хотелось бы попросить армейских болельщиков, которые прекрасно поддерживали нас в первой части чемпионата, продолжать гнать команду вперед. В едином порыве на нашем родном стадионе, который для всех нас является домом, мы должны вместе пройти нелегкий путь, который отделяет нас от нового успеха.