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Стефан Маркович: У «Зенита» было достаточно времени для подготовки к важным играм в Единой лиге и Еврокубке

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Стефан Маркович после победы над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ (94:78) оценил состояние команды.

- Успела ли команда восстановиться после долгого перерыва в пять дней?
- После «Нижнего Новгорода» мы подлечили травмы, освежились. У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к следующим важным играм в Единой лиге и Еврокубке.

- В третьей четверти «Енисей» сумел вернуться в игру. Почему появились трудности именно в этом отрезке?
- Дело в том, что мы играли недостаточно хорошо. Мы должны были сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут. Особенно это касается матчей против команд, которые на бумаге выглядят слабее нас, - передает слова Марковича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл «Енисей» в Петербурге со счетом 94:78. Сербский защитник в этой игре набрал семь очков и сделал 17 результативных передач. Благодаря этой победе «Зенит» опередил «Химки» в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и вышел на вторую позицию. «Енисей» опустился на седьмое место.

28 февраля подопечные Василия Карасева встретятся в Краснодаре с «Локомотивом-Кубанью» в первом матче 1/4 финала Кубка Европы. Ответная игра пройдет в Петербурге 3 марта. Третья встреча, если потребуется, состоится 8 марта в краснодарском «Баскет-холле».

Матч

Зенит - Енисей - 94:78

Место и дата

25 февраля 13:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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