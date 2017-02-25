Моуринью уговаривает Неймара перейти в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает приобрести будущим летом нападающего «Барселоны» Неймара.
Португальский специалист неделю назад связался с 25-летним форвардом
и с тех пор регулярного звонит ему, пытаясь уговорить на трансфер, сообщает Sport.es.
Моуринью объясняет Неймару, что переезд в Англию и работа с ним пойдут футболисту на пользу и будут способствовать его дальнейшему развитию.
Осенью 2016 года бразилец продлил с «Барселоной» контракт до 2021 г.
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