Моуринью уговаривает Неймара перейти в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает приобрести будущим летом нападающего «Барселоны» Неймара.

Португальский специалист неделю назад связался с 25-летним форвардом и с тех пор регулярного звонит ему, пытаясь уговорить на трансфер, сообщает Sport.es.



Моуринью объясняет Неймару, что переезд в Англию и работа с ним пойдут футболисту на пользу и будут способствовать его дальнейшему развитию.

Осенью 2016 года бразилец продлил с «Барселоной» контракт до 2021 г.

