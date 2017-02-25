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Российской лыжнице Медведевой, получившей рассечение во время гонки на ЧМ, наложили швы

Источник:  ТАССКомментарии

Старший тренер российских лыжниц Данил Акимов сообщил, что Анне Медведевой наложили швы на рассечение, которое она получила во время скиатлона на чемпионате мира в финском Лахти.

На первых метрах прошедшей сегодня гонки произошел массовый завал лыжниц, в результате которого россиянка напоролась на лыжную палку соперницы и рассекла щеку. Несмотря на травму, она добежала до финиша, показав 33-й результат.

«Ей наложили швы, осталась большая ссадина. На первом круге я крови не заметил, видимо, она начала просачиваться уже после. Мне кажется, Аня сама не поняла, что у нее идет кровь, поскольку не видела себя со стороны. Сейчас она вся на нервах, пока ей и обидно, и досадно, и больно», - цитирует Акимова ТАСС.

По словам тренера, дальнейшее участие Медведевой в чемпионате пока находится под вопросом. «Если она и будет стартовать, то только в гонке на 30 километров», - сказал он.



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