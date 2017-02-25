Российской лыжнице Медведевой, получившей рассечение во время гонки на ЧМ, наложили швы
Старший тренер российских лыжниц Данил Акимов сообщил, что Анне Медведевой наложили швы на рассечение, которое она получила во время скиатлона на чемпионате мира в финском Лахти.
На первых метрах прошедшей сегодня гонки произошел массовый завал лыжниц, в результате которого россиянка напоролась на лыжную палку соперницы и рассекла щеку. Несмотря на травму, она добежала до финиша, показав 33-й результат.
«Ей наложили швы, осталась большая ссадина. На первом круге я крови не заметил, видимо, она начала просачиваться уже после. Мне кажется, Аня сама не поняла, что у нее идет кровь, поскольку не видела себя со стороны. Сейчас она вся на нервах, пока ей и обидно, и досадно, и больно», - цитирует Акимова ТАСС.
По словам тренера, дальнейшее участие Медведевой в чемпионате пока находится под вопросом. «Если она и будет стартовать, то только в гонке на 30 километров», - сказал он.