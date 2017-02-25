Ари: Мог уехать в Китай, но выбрал «Локомотив»
Новичок московского «Локомотива» Ари поделился впечатлениями о новой команде и раскрыл подробности своего трансфера в московский клуб.
- Как состоялся ваш переход в «Локомотив»?
- Все решилось в течение одного дня. Со мной связались и сказали, что «Локо» проявляет ко мне интерес. Хочу поблагодарить клуб за такую возможность. Я счастлив, что оказался в «Локомотиве». Надеюсь, мы сможем подняться выше в турнирной таблице и побороться за самые престижные места, - сказал Ари.
- Вам важно было уехать именно в Москву?
- Я мог уехать в Китай. «Краснодар» согласился
отпустить туда, но был и вариант с «Локо». Я и выбрал его, чему
несказанно рад.
- Почему покинули «Краснодар»? И сможете ли сыграть против него в РФПЛ?
- После нескольких предложений, которые поступили в «Краснодар», но которые я не принял, меня сослали во вторую команду. Сыграть с «быками» я не могу, в контракте есть соответствующий пункт, хотя, безусловно, хотелось бы.
- Что думаете о «Сельте» - сопернике «Краснодара» по 1/8 Лиги Европы?
- Хочу пожелать «Краснодару» успехов в этом противостоянии. «Сельта» - серьезный соперник, но и «Краснодар» очень серьезный клуб с большими амбициями. Конечно, я буду болеть за своих друзей и бывших одноклубников, у них есть хорошие шансы выйти в четвертьфинал.