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Ари: Мог уехать в Китай, но выбрал «Локомотив»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок московского «Локомотива» Ари поделился впечатлениями о новой команде и раскрыл подробности своего трансфера в московский клуб.

- Как состоялся ваш переход в «Локомотив»?

- Все решилось в течение одного дня. Со мной связались и сказали, что «Локо» проявляет ко мне интерес. Хочу поблагодарить клуб за такую возможность. Я счастлив, что оказался в «Локомотиве». Надеюсь, мы сможем подняться выше в турнирной таблице и побороться за самые престижные места, - сказал Ари.

- Вам важно было уехать именно в Москву?

- Я мог уехать в Китай. «Краснодар» согласился отпустить туда, но был и вариант с «Локо». Я и выбрал его, чему несказанно рад.

- Почему покинули «Краснодар»? И сможете ли сыграть против него в РФПЛ?

- После нескольких предложений, которые поступили в «Краснодар», но которые я не принял, меня сослали во вторую команду. Сыграть с «быками» я не могу, в контракте есть соответствующий пункт, хотя, безусловно, хотелось бы.

- Что думаете о «Сельте» - сопернике «Краснодара» по 1/8 Лиги Европы?

- Хочу пожелать «Краснодару» успехов в этом противостоянии. «Сельта» - серьезный соперник, но и «Краснодар» очень серьезный клуб с большими амбициями. Конечно, я буду болеть за своих друзей и бывших одноклубников, у них есть хорошие шансы выйти в четвертьфинал.

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