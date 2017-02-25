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Василий Карасев: В футболе «Зенит» - главная команда, мы немножко второстепенная

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер БК «Зенит» Василий Карасев после победы над «Енисеем» (94:78) поделился мнением о вылете футбольной команды сине-бело-голубых из Лиги Европы.

- Смотрели матч «Зенит» - «Андерлехт»? Не хотелось сгладить произошедшее?
- Понятно, что это неприятное поражение. Но это спорт, игра. Сложно для футбольных болельщиков что-то сгладить. В футболе «Зенит» - главная команда, мы немножко второстепенная. Конечно, я думаю, что людям, которые пришли, все-таки приятно, когда есть победы, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, футбольный «Зенит» 23 февраля дома обыграл «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1. По сумме двух игр в следующий раунд турнира вышла бельгийская команда. В первом матче сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:2.

Баскетбольная команда одержала победу над «Енисеем» со счетом 94:78. После 18 игр подопечные Василия Карасева с 15 победами занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. 

Матч

Зенит - Енисей - 94:78

Место и дата

25 февраля 13:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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