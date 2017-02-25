Раньери получит от «Лестера» 3,5 млн фунтов в качестве компенсации за разрыв контракта
Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери попрощался с игроками и сотрудниками клуба.
- Надеюсь, однажды снова повторится то, чего мы сумели достичь. Но сделать это будет трудно, – сказал Раньери.
За досрочное расторжение контракта 65-летний тренер получит от клуба компенсацию в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов – это его оклад за календарный год.
Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.
Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.
К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.
Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».