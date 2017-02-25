Раньери получит от «Лестера» 3,5 млн фунтов в качестве компенсации за разрыв контракта

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери попрощался с игроками и сотрудниками клуба.

- Надеюсь, однажды снова повторится то, чего мы сумели достичь. Но сделать это будет трудно, – сказал Раньери.

За досрочное расторжение контракта 65-летний тренер получит от клуба компенсацию в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов – это его оклад за календарный год.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.

Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».