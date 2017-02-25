Василий Карасев: Перед матчами с «Локомотивом-Кубанью» немного пугает длина скамейки «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги домашнего матча против «Енисея» в Единой лиге ВТБ (94:78) и поделился ожиданиями от встреч с «Локомотивом-Кубанью» в Кубке Европы.

- Как ни пытайся донести до игроков, что нет слабых и сильных соперников, все равно настрой виден. На ЦСКА или «Локомотив» их совершенно не надо настраивать, но сейчас была другая история. Понятно, что это не лучшая игра. Перед «Локомотивом», наверное, даже полезно.

- Антон Пушков не играл в матче. Что с ним?

- У него травма голеностопа, он получил ее после матча с «Нижним». Я надеюсь, что он поедет с нами в Краснодар, потому что игра предстоит сложная.

- Вам предстоит серия игр с «Локомотивом-Кубанью» в Кубке Европы.

- Очень сложная серия будет. Меня немного пугает длина скамейки. Но я думаю, мы показали, что когда команда в полном составе, то выигрываем, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» выиграл у «Енисея» в Петербурге со счетом 94:78. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 16 очков. Подопечные Василия Карасева, одержав 15-ю победу в 18 играх, поднялись с третьего места в турнирной таблице Единой лиги ВТБ на второе. «Енисей» опустился с шестой позиции на седьмую.

28 февраля «Зенит» и «Локомотив-Кубань» проведут в Краснодаре первый матч 1/4 финала Кубка Европы. Вторая игра состоится в Петербурге 3 марта. Третья встреча, если потребуется, запланирована на 8 марта, и ее примет Краснодар.