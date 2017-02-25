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«Витязь» – СКА. Шипачев не попал в состав на третий матч серии

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА объявил состав команды на третий матч четвертьфинальной серии Западной конференции против «Витязя».

Ворота армейцев будет защищать Микко Коскинен, запасной голкипер - Игорь Шестеркин. 

Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;

Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Гусев - Коскиранта - Дадонов;

Третье звено: Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;

Четвертое звено: Рукавишников, Неколенко - Каблуков - Хохлачев.

По сравнению со второй игрой в заявку армейцев не попал Вадим Шипачев, а в состав вернулся Александр Барабанов.

Напомним, третий матч серии «Витязь» и СКА проведут в Подольске. Начало встречи в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Счет в серии - 2-0 в пользу петербургского клуба.

Матч

Витязь - СКА - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.).

Место и дата

25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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