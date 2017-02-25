«Витязь» – СКА. Шипачев не попал в состав на третий матч серии
Тренерский штаб СКА объявил состав команды на третий матч четвертьфинальной серии Западной конференции против «Витязя».
Ворота армейцев будет защищать Микко Коскинен, запасной голкипер - Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;
Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Гусев - Коскиранта - Дадонов;
Третье звено: Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;
Четвертое звено: Рукавишников, Неколенко - Каблуков - Хохлачев.
По сравнению со второй игрой в заявку армейцев не попал Вадим Шипачев, а в состав вернулся Александр Барабанов.
Напомним, третий матч серии «Витязь» и СКА проведут в Подольске. Начало встречи в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Счет в серии - 2-0 в пользу петербургского клуба.
Матч
Витязь - СКА - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.).
Место и дата
25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция