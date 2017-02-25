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Себастьян Феттель: Новый болид «Феррари» - это шаг вперед

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что ему нравится новый болид команды.

«То, что новый автомобиль является шагом команды вперед, не только видно, но и чувствуется. Я получил удовольствие от пилотирования этой машины, а еще она выглядит большой и мощной. Первое впечатление оказалось положительным», - цитирует Феттеля Autosport.

Напомним, что вчера состоялась презентация нового болида команды под названием SF70H.

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