Себастьян Феттель: Новый болид «Феррари» - это шаг вперед
Пилот
«Феррари» Себастьян Феттель сказал, что ему нравится новый болид команды.
«То, что новый автомобиль является шагом команды
вперед, не только видно, но и чувствуется. Я получил удовольствие от
пилотирования этой машины, а еще она выглядит большой и мощной. Первое впечатление оказалось положительным», -
цитирует Феттеля Autosport.
Напомним, что вчера состоялась презентация нового болида команды под названием SF70H.
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