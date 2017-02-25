Самир Ханданович: Останусь в «Интере», даже если он не попадет в Лигу чемпионов

Голкипер «Интера» Самир Ханданович считает, что выступает за большую команду и смысла менять клубную прописку ему нет.

«Пожалел ли я когда-нибудь, что перешел в «Интер»? Звонок из этой команды - мечта любого футболиста. Когда я был в «Удинезе», то наблюдал «Интером», этим замечательным клубом, который выигрывал скудетто и Лигу чемпионов. «Интер» и сейчас один из пяти-шести наиболее престижных команд в мире. Я чувствую, что мы находимся в начале чего-то важного. Останусь в «Интере» даже если он не попадет в Лигу чемпионов. К тому же нет гарантии, что он не пробьется туда», - цитирует Хандановича Gazzetta dello Sport.

Ранее СМИ сообщали, что 32-летним вратарем сборной Словении активно интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

32-летний вратарь сборной Словании защищает цвета миланской команды с 2012 года. В этом сезоне он провел в серии А все 25 матчей и пропустил 24 мяча.

«Интер» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице.