Россиянин Харитонов 31 марта встретится с американцем Гормли в Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов 31 марта проведет бой в рамках Bellator против американца Чейза Гормли, сообщили ТАСС в пресс- службе организации.

«Харитонов проведет бой с Гормли в Чикаго», - сказал собеседник агентства.

Напомним, 4 ноября американец Джейви Айяла нокаутировал Харитонова в первом раунде в дебютном поединке россиянина в Bellator. После этого организация вынесла рекомендацию Харитонову не проводить бои в течение 90 дней. Позднее Bellator запретила россиянину проводить поединок в Екатеринбурге 3 декабря.

Всего на счету российского бойца 23 победы и шесть поражений в ММА. В активе Гормли 14 побед и пять поражений в ММА.







