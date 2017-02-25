Янсруд и Штуец победили на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту
Продолжается Кубок мира по горнолыжному спорту. На
сегодняшних этапах российские спортсмены не вошли в число призеров.
У женщин соревнования проходят в Кранс-Монтане (Швейцария). В супергиганте победила
словенка Илка Штуец. Россиянка Александра Прокопьева не финишировала. У мужчин в
Квитфьеле (Норвегия) прошли соревнования в скоростном спуске. Победил
норвежец Кьетиль Янсруд.
Горнолыжный спорт. Кубок
мира
Женщины. Кранс-Монтана (Швейцария)
Супергигант
1. Илка Штуец (Словения) 1.21,78
2. Елена Куртони (Италия) 1.22,28
3. Штефани Венье (Австрия) 1.22,87
Александра Прокопьева (Россия) не финишировала.
Мужчины. Квитфьель (Норвегия)
Скоростной спуск
1. Кьетиль Янсруд (Норвегия) 1.47,63
2. Петер Филл (Италия) 1.47,71
3. Бит Фойз (Швейцария)
1.47,77
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