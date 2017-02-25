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Киевское «Динамо» обыграло «Зарю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 19-го тура чемпионата Украина между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

Матч проходил в Запорожье. На гол Бонавентуре киевляне ответили мячами Дениса Гармаша и Артема Беседина.

«Динамо» набрало 40 очков и занимает второе место. У «Зари» 43 очка и третье место. В параллельном матче «Олимпик» и «Сталь» сыграли вничью – 0:0.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

19-й тур

Матч

Заря - Динамо К - 1:2 (1:2)

Голы

Бонавентуре 4 (1:0). Гармаш 14 (1:1). Беседин 29 (1:2).

Состав

Заря: Шевченко, Чечер, Опанасенко, Сухоцкий, Форстер, Харатин, Любенович, Чайковский (Гречишкин, 72), Петряк, Бонавентуре (Кулач, 28), Паулиньо (Липартия, 61)

Динамо К: Рудько, Пантич, Вида, Антуньеш, Буяльский (Корзун, 75), Шепелев, Гармаш, Морозюк, Беседин (Яремчук, 84), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 68)

Предупреждения:

Опанасенко, 51; Любенович, 60 - Вида, 25

Удаления:

Опанасенко, 87 - нет

Судья:

Константин Труханов (Украина)

Место и дата

25 февраля 15:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция

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