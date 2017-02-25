Киевское «Динамо» обыграло «Зарю»
Матч 19-го тура чемпионата
Украина между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».
Матч проходил в Запорожье.
На гол Бонавентуре киевляне ответили мячами Дениса Гармаша и Артема Беседина.
«Динамо» набрало 40 очков и
занимает второе место. У «Зари» 43 очка и третье место. В параллельном матче «Олимпик»
и «Сталь» сыграли вничью – 0:0.
Чемпионат Украины.
Премьер-лига
19-й тур
Матч
Голы
Бонавентуре 4 (1:0). Гармаш 14 (1:1). Беседин 29 (1:2).
Состав
Заря: Шевченко, Чечер, Опанасенко, Сухоцкий, Форстер, Харатин, Любенович, Чайковский (Гречишкин, 72), Петряк, Бонавентуре (Кулач, 28), Паулиньо (Липартия, 61)
Динамо К: Рудько, Пантич, Вида, Антуньеш, Буяльский (Корзун, 75), Шепелев, Гармаш, Морозюк, Беседин (Яремчук, 84), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 68)
Предупреждения:
Опанасенко, 51; Любенович, 60 - Вида, 25
Удаления:
Опанасенко, 87 - нет
Судья:
Константин Труханов (Украина)
Место и дата
25 февраля 15:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция