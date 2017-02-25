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Андрей Червиченко: Наш чемпионат устроен немного по-идиотски

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему зимняя трансферная кампания российских клубов получилась скромной.

- Футбольный рынок огромен, но на сегодняшний день у нас только три платежоспособных клуба осталось - «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Все остальные уже не могут платить то, что я называю «российской надбавкой». Ни для кого не секрет, что люди к нам едут неохотно. Дело в том, что наш чемпионат устроен немного по-идиотски. Все-таки пауза между кругами длиной в четыре месяца - это ненормально. Поэтому не все готовы ехать в наш зимний край. Раньше иностранцев заманивали деньгами, сейчас их нет и наш футбол приходит в большее соответствие с реалиями жизни. Молодежь в наших клубах, к сожалению, как-то выпала. Но уверен, что с каждым годом ее будет все больше, - считает Червиченко.

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