Харийс Витолиньш: Шипачев не сыграет в третьем матче с «Витязем», он немножко приболел

Михаил Головков: Обратим внимание КХЛ на выход Знарка на лед, так не должно быть

Президент «Витязя» Михаил Головков заявил, что подмосковный клуб обратит внимание лиги на выход главного тренера СКА Олега Знарка на лед после второго матча серии ¼ финала плей-офф Западной конференции.