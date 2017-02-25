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Харийс Витолиньш: Шипачев не сыграет в третьем матче с «Витязем», он немножко приболел

Источник:  КХЛ-ТВКомментарии

Тренер СКА Харийс Витолиньш прокомментировал отсутствие нападающего Вадима Шипачева в заявке на третий матч серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя».

– Почему нет Шипачева? Немножко приболел, – сказал Витолиньш в эфире КХЛ-ТВ.

Напомним, в первых двух матчах, которые завершились победой армейцев 3:1 и 7:2, игрок набрал 3 (0+3) очка. 

Матч

Витязь - СКА - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.).

Место и дата

25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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