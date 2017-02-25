Харийс Витолиньш: Шипачев не сыграет в третьем матче с «Витязем», он немножко приболел
Тренер СКА Харийс
Витолиньш прокомментировал отсутствие нападающего Вадима Шипачева в заявке на
третий матч серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя».
– Почему нет Шипачева? Немножко приболел, – сказал Витолиньш
в эфире КХЛ-ТВ.
Напомним, в первых двух матчах, которые завершились победой армейцев 3:1 и 7:2, игрок набрал 3 (0+3) очка.
Матч
Витязь - СКА - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Херсли (Коскиранта, Дацюк), 10:05 (0:1 - бол.).
Место и дата
25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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