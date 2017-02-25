Определились четвертьфиналисты «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
По итогам групповой стадии определились четвертьфиналисты турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».
В четвертьфинал пробились Антон «Klenoff» Кленов (Локомотив), Сергей «KEFIR» Никифоров (Спартак), Руслан «SHD» Яминов (Зенит), Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА), Умар «GROZNENSKIY» Байсагуров (Терек), Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа), Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) и Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар).
Четвертьфинальные матчи:
Антон «Klenoff» Кленов (Локомотив) - Руслан «SHD» Яминов (Зенит)
Сергей «KEFIR» Никифоров (Спартак) - Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА)
Умар «GROZNENSKIY» Байсагуров (Терек) - Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург)
Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа) - Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар)
«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходит с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимают участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.