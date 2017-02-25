Матвей Елисеев: Трудно было сидеть запасным на чемпионате мира
Биатлонист Матвей Елисеев рассказал, что помешало ему показать лучший результат на своем этапе в смешанной эстафете Всемирных военных игр.
- Что сегодня за ужас был
на стрельбище, столько промахов?
- Ветер был немножко нестабильным и достаточно сильным – на пристрелке менялся постоянно. Но все равно, каким бы ни был ветер – нельзя делать столько ошибок.
- Наверное, сложно получать
эстафету, когда отставание уже три минуты. С какой мыслью начинаешь этап?
- Конечно, так труднее. Не в своем ритме начинаешь гонку. Да и состояние далеко от хорошего. Психологически очень трудно было на чемпионате мира сидеть запасным. Вроде бы есть шанс, а вроде бы его и нет. Вот эта дерготня туда-сюда сильно подбила, конечно. Немножко выдается, что высота здесь достаточно серьезная – это выдается немножко.
- Со стороны казалось,
что лыжи не ехали…
- Я на трассе ехал совершенно один – ни с кем не мог сравнить скольжение. По сравнению с предыдущими днями – погода совершенно разная. Сравнение тоже будет необъективным.
- Расскажите, готовитесь
к патрульной гонке?
- Да, конечно. Я уже два раза бегал эти гонки дважды – на военном чемпионате мира. Иногда в этой гонке формат меняется. Бегут четверо: трое обычных спортсменов и один командир. Один раз он нами командовал на стрельбе. Потом он стрелял вместе с нами. Финишировать надо всем вместе, чтобы между первым и последним членом патруля было не больше 15 или 30 секунд – каждый раз по-разному. Посмотрим, как будет на этот раз.
- От этой гонки можно
получить удовольствие – необычный формат все-таки?
- Можно получить удовольствие, но если ты не самый слабый в команде. Ему очень тяжело – он постоянно идет не в своем ритме, захлебывается.
- Как оценили бы свою
работу сегодня?
- На два с плюсом, наверное, оценил бы. И отстрелял с большим количеством штрафов, и пробежал не самым лучшим образом. Что мешало? Наверное, статус запасного на чемпионате мира – так и не удалось пробежать.