Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным видам спорта
На чемпионате мира по
лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) продолжаются
соревнования по лыжным гонкам. В скиатлоне у мужчин победу одержал россиянин
Сергей Устюгов.
Результат победителя – один час, девять минут и 16,7 секунд. В тройку лучших также попали норвежцы
Мартин Йонсруд Сундбю и Финн Хаген Крог. Еще один россиянин Андрей Ларьков стал
восьмым. Отметим, что для сборной России это первое золото на нынешнем
чемпионате мира.
Чемпионат мира по лыжным
видам спорта
Лахти (Финляндия)
Лыжные гонки.
Мужчины
Скиатлон. 30 км
1. Сергей Устюгов (Россия) 1:09.16,7
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 6,7
3. Финн Хаген Крог (Норвегия) + 31,8…
8. Андрей Ларьков (Россия) + 36,1…
15. Александр Большунов (Россия) + 56,0…
17. Александр Бессмертных (Россия) + 1.08,7.