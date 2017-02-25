Наталья Антюх: Вернула медаль ОИ-2012, потому что не могла поступить по-другому

Олимпийская чемпионка Наталья Антюх в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала, почему вернула серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде-2012 в Лондоне в эстафете 4х400 метров.



- Тяжело расставаться с тем, что заслужили путем упорных тренировок и борьбы с соперницами?

- Да, но мне пришла официальная бумага, поэтому я не могла поступить по-другому.

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- В каких отношениях находитесь с Антониной Кривошапкой, из-за допинговой дисквалификации которой вы и лишились эстафетной медали.

- Нет ни обиды, ни злости на нее. Так вот получилось. Злиться и обижаться нет смысла.

- Вспоминается случай, когда американская бегунья Кристал Кокс призналась в употреблении допинга на ОИ-2004, и сборная США должна была из-за этого лишиться золота в эстафете, а чемпионками стали бы россиянки. В итоге медали лишилась только сама Кокс, а результат эстафеты не пересматривался. Не раздражает такая непоследовательность в действиях спортивных чиновников?

- Мне сложно об этом рассуждать. Пусть все останется на совести тех людей, которые приняли такое решение. Но вопрос «Как так?» возникает, - сказала Антюх в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 4 февраля 35-летняя спортсменка заявила, что больше не будет участвовать в соревнованиях.

Петербурженка - чемпионка Олимпийских игр-2012 в беге на 400 метров с барьерами. Ранее стало известно, что легкоатлетка вернет МОК серебряную медаль с лондонской Олимпиады, которую она завоевала в эстафете 4 по 400 метров. Женскую сборную России лишили второго места из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

Также Антюх - двукратная чемпионка мира (2005, 2013) и трехкратная чемпионка Европы.