Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо2 : 2Динамо Москва
Хоккей  Йокерит2 : 3ЦСКА
Футбол  Челси1 : 1Суонси
Хоккей  Витязь1 : 4СКА
Хоккей  Динамо Минск0 : 4Локомотив
Футбол  Буде-Глимт0 : 0ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Наталья Антюх: Вернула медаль ОИ-2012, потому что не могла поступить по-другому

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Олимпийская чемпионка Наталья Антюх в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала, почему вернула серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде-2012 в Лондоне в эстафете 4х400 метров.

- Тяжело расставаться с тем, что заслужили путем упорных тренировок и борьбы с соперницами?
- Да, но мне пришла официальная бумага, поэтому я не могла поступить по-другому. 

«Допинговые скандалы помогли быстрее уйти». Антюх попрощалась со спортом (видео)

- В каких отношениях находитесь с Антониной Кривошапкой, из-за допинговой дисквалификации которой вы и лишились эстафетной медали.
- Нет ни обиды, ни злости на нее. Так вот получилось. Злиться и обижаться нет смысла. 

- Вспоминается случай, когда американская бегунья Кристал Кокс призналась в употреблении допинга на ОИ-2004, и сборная США должна была из-за этого лишиться золота в эстафете, а чемпионками стали бы россиянки. В итоге медали лишилась только сама Кокс, а результат эстафеты не пересматривался. Не раздражает такая непоследовательность в действиях спортивных чиновников?
- Мне сложно об этом рассуждать. Пусть все останется на совести тех людей, которые приняли такое решение. Но вопрос «Как так?» возникает, - сказала Антюх в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, 4 февраля 35-летняя спортсменка заявила, что больше не будет участвовать в соревнованиях.

Петербурженка - чемпионка Олимпийских игр-2012 в беге на 400 метров с барьерами. Ранее стало известно, что легкоатлетка вернет МОК серебряную медаль с лондонской Олимпиады, которую она завоевала в эстафете 4 по 400 метров. Женскую сборную России лишили второго места из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

Также Антюх - двукратная чемпионка мира (2005, 2013) и трехкратная чемпионка Европы. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Допинговые скандалы помогли быстрее уйти». Антюх попрощалась со спортом (видео)«Допинговые скандалы помогли быстрее уйти». Антюх попрощалась со спортом (видео)Олимпийская чемпионка Лондона Наталья Антюх попрощалась с большим спортом. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» рассказывает, как это было.Наталья Антюх: В спортивной жизни я выполнила все свои планыЧемпионка Олимпийских игр-2012 по легкой атлетике Наталья Антюх прокомментировала свое решение завершить спортивную карьеру.Антюх вернет МОК медаль ОИ-2012Российская легкоатлетка Наталья Антюх вернет Международному олимпийскому комитету серебряную медаль за второе место в эстафете 4x400 метров на Играх 2012 года в Лондоне, сообщила ее тренер Екатерина Куликова.Савинова лишена золотой медали ОИ-2012Савинова лишена золотой медали ОИ-2012Российская легкоатлетка Мария Савинова лишена золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.После допинг-скандала и лишения медали Антюх уходит из спортаНаталья Антюх заявила об уходе из спорта. Произошло это на фоне скандала с ее партнерами по команде.Кривошапка оспорит в CAS дисквалификацию за допингТренер Антонины Кривошапки Владимир Типаев сообщил, что спортсменка опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.Россию лишили серебра ОИ-2012 в женской эстафетеМеждународный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров.Жиба курит в сторонке. Бразильский волейболист как антигерой неделиЖиба курит в сторонке. Бразильский волейболист как антигерой неделиУличенный в употреблении марихуаны бразильский волейболист требует отобрать у сборной России медали из-за мифических обвинений в допинге.«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские награды«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские наградыОбозреватель «Советского спорта» – о продолжающемся оттоке российских медалей и затянувшейся паузе в решении допинговой проблемы.Россию снова лишают медалей. Теперь Кривошапка?Россию снова лишают медалей. Теперь Кривошапка?Сегодня российские СМИ получили информацию о том, что некая хакерская группа Fancy Bear получила информацию.Врач сборной России: Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дамВрач сборной России: Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дамЯрослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения в применении допинга.Врач сборной России: Готов ответить на все вопросы ВАДАЯрослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения наших игроков в применении допинга.Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правдыЖиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правдыИзвестный в прошлом игрок Жиба, возглавляющий комиссию спортсменов Международной федерации волейбола, заявил, что его высказывания бразильским СМИ о желании оспорить результат Олимпийских игр 2012 года в Лондоне были неправильно интерпретированы.Павел Колобков: Заявление Жибы недостойно выдающего спортсменаМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление бывшего волейболиста сборной Бразилии Жибы, который обвинил семь игроков сборной России в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.Тарас Хтей: В 2012-м WADA неоднократно нас проверяло. Жиба занимается пиаром своего кулинарного шоуДоигровщик сборной России Тарас Хтей в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о словах бразильского волейболиста Жибы про употребление допинга российскими игроками на лондонской Олимпиаде.Геннадий Шипулин: Слова Жибы – выдумка и ерундаВице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о заявлении бывшего игрока сборной Бразилии Жибы, который обвинил семь российских волейболистов в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.«Он видит Лондон в страшных снах». Реакция россиян на обвинения Жибы в допинге«Он видит Лондон в страшных снах». Реакция россиян на обвинения Жибы в допингеБразильский волейболист Жиба усомнился в честности победы сборной России на Олимпиаде в Лондоне.Игорь Казиков: Все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 были чистыеЗаместитель руководителя российской делегации на Играх-2012 Игорь Казиков заявил, что все допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года дали отрицательный результат.Владимир Алекно: Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуануБывший главный тренер сборной России Владимир Алекно прокомментировал слова бразильца Жибы по по воду допинга в российской команде на Олимпийских играх в Лондоне.Жиба призвал лишить сборную России по волейболу золота ОИ 2012 годаБразильский волейболист Жиба обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игра 2012 года.
Главные новости
Футбол
«Буде-Глимт» – ЦСКА. Онлайн
Хоккей
«Витязь» – СКА. Онлайн
Баскетбол
Владимир Гомельский: В матче с «Пао» Пашутин продемонстрировал непонимание психологии своих игроков
MMA
Федор Емельяненко: Дети могут выступать на турнирах по ММА с 12 лет
Футбол
Мутко назвал переход Могилевца в «Ростов» самым впечатляющим трансфером зимы
Лыжный спорт
Врач сборной Норвегии: 50-70% наших лыжников – астматики
Санный спорт
Репилов выиграл этап Кубка мира и стал победителем общего зачета, Лох – второй
Футбол
Виталий Мутко: Это счастье – сыграть против «Манчестер Юнайтед» и «Сельты»
Легкая атлетика
Наталья Антюх: Вернула медаль ОИ-2012, потому что не могла поступить по-другому
Лыжный спорт
Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным видам спорта
все новости
Наталья Антюх
Наталья Антюхвсе новости
Антонина Кривошапка
Антонина Кривошапкавсе новости
ОИ-2012
ОИ-2012