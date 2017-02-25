Владимир Эштреков: Чемпионат завершится в такой последновательности – «Спартак», «Зенит», ЦСКА

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России.

По его мнению, вряд ли произойдет смена лидера турнира до окончания первенства. «Спартак» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Зенит» на пять баллов. У ЦСКА пока 32 очка и третья строчка.

«Я считаю, что во второй половине чемпионата расположение команд в верхней части таблицы не изменится, - сказал Эштреков. - Как сейчас команды находятся в турнирной таблице, так и завершат чемпионат. В такой последовательности - «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Может быть, в борьбу за медали также вмешается и «Краснодар».