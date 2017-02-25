УПЛ. 19-й тур. «Заря» уступила «Динамо», «Александрия» – «Волынь» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины.
Матч
Состав
Олимпик: Махарадзе, Гришко, Цимбалюк, Гошкодеря, Иллой-Айет, Богданов, Парцвания, Немчанинов, Рхарсала, Шестаков (Федорив, 72), Матяж (Сергийчук, 78)
Сталь: Панькив, Пашаев, Шабанов, Стаменкович, Леандро, Малакян Э. (Задерака, 67), Малакян Г., Каленчук, Карасюк, Карикари (Комвалиус, 80), Васин
Предупреждения:
Цимбалюк, 70 - Васин, 63; Шабанов, 81
Судья:
Ярослав Козык (Украина)
Место и дата
25 февраля 15:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Бонавентуре 4 (1:0). Гармаш 14 (1:1). Беседин 29 (1:2).
Состав
Заря: Шевченко, Чечер, Опанасенко, Сухоцкий, Форстер, Харатин, Любенович, Чайковский (Гречишкин, 72), Петряк, Бонавентуре (Кулач, 28), Паулиньо (Липартия, 61)
Динамо К: Рудько, Пантич, Вида, Антуньеш, Буяльский (Корзун, 75), Шепелев, Гармаш, Морозюк, Беседин (Яремчук, 84), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 68)
Предупреждения:
Опанасенко, 51; Любенович, 60 - Вида, 25
Удаления:
Опанасенко, 87 - нет
Судья:
Константин Труханов (Украина)
Место и дата
25 февраля 15:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Александрия - Волынь - 3:0 (3:0)Перерыв
Голы
Грицук 15 (1:0 - пен.). Кулиш 27 (2:0). Козак 45 (3:0).
Состав
Александрия: Новак, Чеботаев, Шендрик, Басов, Козак, Банада, Огиря, Цуриков, Грицук, Чорний, Кулиш
Волынь: Кичак, Мелинишин, Никитюк Р. (Чепелюк, 40), Логинов, Задерецкий, Романюк, Тетеренко, Мемешев, Дудик, Петров, Диденко
Предупреждения:
нет - Диденко, 44; Чепелюк, 45
Судья:
Николай Кривоносов (Украина)
Место и дата
25 февраля 18:00, Ника, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 15:00, Черноморец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция