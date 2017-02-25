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УПЛ. 19-й тур. «Заря» уступила «Динамо», «Александрия» – «Волынь» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины.

Матч

Олимпик - Сталь - 0:0

Состав

Олимпик: Махарадзе, Гришко, Цимбалюк, Гошкодеря, Иллой-Айет, Богданов, Парцвания, Немчанинов, Рхарсала, Шестаков (Федорив, 72), Матяж (Сергийчук, 78)

Сталь: Панькив, Пашаев, Шабанов, Стаменкович, Леандро, Малакян Э. (Задерака, 67), Малакян Г., Каленчук, Карасюк, Карикари (Комвалиус, 80), Васин

Предупреждения:

Цимбалюк, 70 - Васин, 63; Шабанов, 81

Судья:

Ярослав Козык (Украина)

Место и дата

25 февраля 15:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Заря - Динамо К - 1:2 (1:2)

Голы

Бонавентуре 4 (1:0). Гармаш 14 (1:1). Беседин 29 (1:2).

Состав

Заря: Шевченко, Чечер, Опанасенко, Сухоцкий, Форстер, Харатин, Любенович, Чайковский (Гречишкин, 72), Петряк, Бонавентуре (Кулач, 28), Паулиньо (Липартия, 61)

Динамо К: Рудько, Пантич, Вида, Антуньеш, Буяльский (Корзун, 75), Шепелев, Гармаш, Морозюк, Беседин (Яремчук, 84), Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 68)

Предупреждения:

Опанасенко, 51; Любенович, 60 - Вида, 25

Удаления:

Опанасенко, 87 - нет

Судья:

Константин Труханов (Украина)

Место и дата

25 февраля 15:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Александрия - Волынь - 3:0 (3:0)

Перерыв

Голы

Грицук 15 (1:0 - пен.). Кулиш 27 (2:0). Козак 45 (3:0).

Состав

Александрия: Новак, Чеботаев, Шендрик, Басов, Козак, Банада, Огиря, Цуриков, Грицук, Чорний, Кулиш

Волынь: Кичак, Мелинишин, Никитюк Р. (Чепелюк, 40), Логинов, Задерецкий, Романюк, Тетеренко, Мемешев, Дудик, Петров, Диденко

Предупреждения:

нет - Диденко, 44; Чепелюк, 45

Судья:

Николай Кривоносов (Украина)

Место и дата

25 февраля 18:00, Ника, Онлайн-трансляция

Матч

Звезда - Днепр

Место и дата

26 февраля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Черноморец - Карпаты

Место и дата

26 февраля 15:00, Черноморец, Онлайн-трансляция

Матч

Шахтер - Ворскла

Место и дата

26 февраля 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

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