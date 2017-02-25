Мюррей подерется с Росадо в Ливерпуле

34-летний британец Мартин Мюррей 22 апреля в Ливерпуле проведет бой в среднем весе с Габриэлем Росадо.

Последние два года Мартин провел втором среднем весе, куда перешел после поражения Геннадию Головкину. Там он дважды проигрывал — Артуру Абрахаму и Джорджу Гроувзу.

Стоит отметить, что оба боксера в прошлом неудачно претендовали на чемпионские пояса. Габриэль Росадо был бит Геннадием Головкиным и Питером Куиллином, в то время как список неудач в титульных боях Мюррея значительно длиннее. Помимо поражений тому же Головкину и Артуру Абрахаму, он в 2013-м скандальным решением проигрывал Серхио Мартинесу, а еще раньше познакомился со всеми прелестями немецкого судейства, когда переработал Феликса Штурма, но довольствовался лишь выездной ничьей.