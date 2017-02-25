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Виталий Мутко: Это счастье – сыграть против «Манчестер Юнайтед» и «Сельты»

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

На этой стадии турнира «Ростов» встретится с «Манчестер Юнайтед», а «Краснодар» - с «Сельтой».

«Это счастье - сыграть против таких команд, наши болельщики воочию смогут увидеть игры таких сильных клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Сельта». Это просто прекрасно. «Ростову» и «Краснодару» будут противостоять сильные соперники, которые будут стараться доминировать, но наши команды им навяжут борьбу, ведь у них есть и характер, и поставленная игра, и поддержка болельщиков. Это хороший жребий с точки зрения футбола, но с точки зрения перспектив нашим клубам будет непросто», - цитирует Мутко ТАСС.

Первые матчи состоятся 9 марта, а ответные - 16 марта.

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