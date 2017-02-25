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В центре имени Александра Карелина прошли Сочинские корпоративные игры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сочинские корпоративные игры, открывшие спортивную программу Российского инвестиционного форума, прошли в «месте силы» российского спорта - центре имени Александра Карелина.

- В последние годы при поддержке государства сборные России получили современные лаборатории побед. Но центр имени Александра Карелина был открыт в Адлере на частные средства в 2005-м и стал вторым домом для 14 олимпийских чемпионов по борьбе и пяти - по дзюдо. Это настоящее место силы. Здесь всё говорит о преодолении и успехе, к которым стремятся не только в спорте, но и в разных сферах экономики и управления, - отметил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.  

Лидер женской сборной России по дзюдо, бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина вручила медаль победительнице турнира по гиревому спорту среди женщин Елене Макаровой и напутствовала участниц турнира по отжиманиям.

- Сколько раз могу отжаться? - с улыбкой переспросила Наталья Кузюткина. - Никогда не пробовала поставить рекорд, но много. Здорово, что многие участники взяли с собой детей - это хорошая пропаганда спорта. Женская сборная России сейчас тоже тренируется здесь в другом зале. Это очень сильное место. Думаю, что соревнования в таком центре дополнительно мотивируют людей на достижение жизненных целей.

В спортивную программу Российского инвестиционного форума также вошли забег по трассе «Формулы-1», VIP-турнир по теннису и приём-презентация спортивной программы экономических форумов, проводимых фондом «Росконгресс».

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