Исполнительный директор РФПЛ: Мы хотим, чтобы аудитория расширялась

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о близости аудитории киберспорта и большого футбола, о возможном турнире между киберфутболистами на футбольном поле и о денежном призе для победителя «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».



«Взаимное дополнение, переливание аудиторий как раз и позволят нам добиться той цели, к которой мы стремимся. Мы хотим, чтобы аудитория расширялась. Существуют различные формы боления: это и стадион, и телевизионные трансляции, и Интернет. Для нас очень важно, чтобы все зрители между собой взаимодействовали. Но это долгий путь.



Наши киберфутболисты — заядлые болельщики. Перед турниром мы спрашивали у ребят: «А что, если вживую сыграть?». И они отвечали, что и на футбольном поле могут себя показать. Я думаю, мы найдём такую форму на следующих мероприятиях, когда между виртуальными поединками будут проводиться реальные футбольные турниры с участием киберфутболистов. Это будет здорово!



Помимо титула, он получит кубок и денежный приз от нашего партнёра – букмекерской конторы «Олимп». Размер вознаграждения мы назовём на церемонии награждения победителей».



«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходит с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимают участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.