Репилов выиграл этап Кубка мира и стал победителем общего зачета, Лох – второй

На этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге (Германия) в одноместных санях у мужчин победил россиянин Роман Репилов. Он же стал победителем общего зачета.

Репилов победил с результатом одна минута 47,237 секунды. Вторым стал знаменитый немецкий саночник, двукратный олимпийский чемпион Феликс Лох. В этом же порядке спортсмены финишировали и в общем зачете. Репилов стал первым с 845 очками, у Лоха 748 очков и второе место. Третьим на сегодняшнем этапе стал еще один немец Йоханнес Людвиг.

Санный спорт. Кубок мира

Альтенберг (Германия)

Мужчины. Одноместные сани

1. Роман Репилов (Россия) 1.47,237

2. Феликс Лох (Германия) 1.47,698

3. Йоханнес Людвиг (Германия) 1.48,037…

10. Степан Федоров (Россия) 1.48,424…

12. Александр Горбацевич (Россия) 1.48,525…

29. Семен Павличенко (Россия) 1.51,623

Максим Аравин (Россия) не финишировал.